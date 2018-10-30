2018-10-30T09:07:57+03:00
Общество

МЧС предупреждает о сильном ветре в Волгограде

И советует не ходить возле строек
Екатерина МАЛИНИНА
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Одевайтесь теплее.Одевайтесь теплее.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Волгоградскую область пришла поздняя осень с пронизывающими ветрами и вечно серым небом. А 30 октября будет совсем неуютно. МЧС предупреждает об усилении ветра до 15-20 метров в секунду. А значит, стоит быть особенно внимательными, если вы вдруг решили прогуляться или просто спешите на работу. Необходимо соблюдать элементарные правила безопасности.

Обходите стройки, старые здания и шаткие конструкции, не стойте под ЛЭП и не трогайте оборванные провода. Закройте дома форточки и окна и … не катайтесь на лодках. Так вы исключите риск получить по голове.

Кстати, 31 октября погоду синоптики обещают не намого лучше. Тот же сильный ветер и днем столбик термометра поднимется всего лишь до +5. Одевайтесь теплее и берегите себя.

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