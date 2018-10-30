2018-10-30T08:36:04+03:00
Происшествия

Волгоградские полицейские открыли огонь при задержании автоугонщика

Он оказал сопротивление стражам порядка
Екатерина МАЛИНИНА
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Оружие полицейские применили законно.Оружие полицейские применили законно.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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О пропаже любимой «семерки» житель Михайловки сообщил в полицию 28 октября. Он рассказал, что машину увели прямо от его дома. Сообщение об угоне тут же передали по всем постам. И машину заметили на одной из улиц городка.

Полицейские потребовали от водителя остановиться, но тот «не услышал», а лишь прибавил газу. Но уехать далеко не получилось – машина врезалась в земляной вал и опору ЛЭП. Из «семерки» угонщик попытался сбежать, но далеко не получилось. Он попытался сопротивляться стражам порядка. Чтобы утихомирить мужчину полицейским пришлось сделать выстрел из пистолета в воздух. Только тогда преступник успокоился.

Оказалось, что 22-летний местный житель уже отсидел срок в колонии за кражу. Теперь ему предстоит ответить и за угон и за сопротивление сотрудникам МВД. Кстати, оружие полицейские применили вполне оправданно и законно – это установила проверка.

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