Волгоградец отсидит три года в тюрьме за вырубленные дубы

СЕГОДНЯ 08:18 2018-10-30T08:19:01+03:00

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В Волгоградской области мужчину приговорили к трем годам колонии общего режима за вырубку деревьев. Подобное решение суда – редкость. Обычно экологические дела заканчиваются либо штрафом либо условным сроком. Но не в этот раз. Ведь ущерб природе составил около семи миллионов рублей.

На дубовую рощу в Даниловском районе 40-летний местный житель покусился в начале 2018 года. Он сначала спилил 37 дубов сухостоев. А затем под топор пошли еще 111 деревьев. Причем дубы были зеленые и простояли бы еще пару сотен лет.

Деревья пошли на бревна, а затем на продажу. Но не заметить огромные проплешины было нельзя. О варварском отношении к лесу стало известно местной администрации и комитету природных ресурсов Волгоградской области. Они оценили ущерб в 6,6 миллиона рублей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за незаконную вырубку лесных насаждений и за их кражу. Как сообщили «КП-Волгоград» в Генеральной прокуратуре, волгоградцу дали реальный срок в колонии на три года. Приговор он может еще обжаловать – в законную силу он не вступил.