2018-10-30T08:19:01+03:00
Происшествия

Волгоградец отсидит три года в тюрьме за вырубленные дубы

Приговор в законную силу еще не вступил
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Мужчина может обжаловать приговор.Мужчина может обжаловать приговор.
Изменить размер текста:

В Волгоградской области мужчину приговорили к трем годам колонии общего режима за вырубку деревьев. Подобное решение суда – редкость. Обычно экологические дела заканчиваются либо штрафом либо условным сроком. Но не в этот раз. Ведь ущерб природе составил около семи миллионов рублей.

На дубовую рощу в Даниловском районе 40-летний местный житель покусился в начале 2018 года. Он сначала спилил 37 дубов сухостоев. А затем под топор пошли еще 111 деревьев. Причем дубы были зеленые и простояли бы еще пару сотен лет.

Деревья пошли на бревна, а затем на продажу. Но не заметить огромные проплешины было нельзя. О варварском отношении к лесу стало известно местной администрации и комитету природных ресурсов Волгоградской области. Они оценили ущерб в 6,6 миллиона рублей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за незаконную вырубку лесных насаждений и за их кражу. Как сообщили «КП-Волгоград» в Генеральной прокуратуре, волгоградцу дали реальный срок в колонии на три года. Приговор он может еще обжаловать – в законную силу он не вступил.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Искали трое суток: 72-летняя волгоградка выжила в овраге без воды и еды
Часть Советского района Волгограда на один день останется без воды
Волгоградцы потратили на транспорт, ЖКХ, связь и образование почти 100 миллиардов рублей
Водители междугородних автобусов возят пассажиров без тахографов и с неисправными тормозами
В Волгограде сотрудник колонии предлагал свободу заключенному за 200 тысяч
Отомстила: волжанка обклеила машину бывшего прокладками
В Волжском шестилетняя пассажирка попала в больницу после аварии автобуса и легковушки
МЧС предупреждает о сильном ветре в Волгограде
Волгоградские полицейские открыли огонь при задержании автоугонщика
В парке Героев-летчиков для волгоградцев открыли солнечные часы
Из-за перевода стрелок необходимо скорректировать работу электрических счетчиков
Под Волгоградом поймали сбежавших из колонии-поселения заключенных
736 тысяч волгоградцев привились от гриппа
В Волгограде дольщики долгостроя Алфавит получат квартиры в 2020 году