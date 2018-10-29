В парке Героев-летчиков для волгоградцев открыли солнечные часы

29 Окт. 23:00 2018-10-29T23:02:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Открытие солнечных часов в парке Героев-летчиков состоялось как раз вовремя – когда волгоградцы перешли на новое волгоградское время. Новый арт-объект станет главным украшением сквера.

Часы решили сделать в память о летной базе Качинского авиационного училища. Поэтому и вид у них соответствующий: гномон с указателем в виде бумажного самолетика и 15 сечений. А чтобы понять, как перевести астрономическое время на местное (+1 к Москве), рядом с устройством установили специальную тумбу с информацией.

Если часы уже сделали, то сам парк еще в состоянии реконструкции. Территорию уже замостили брусчаткой и плиткой. Сделали подсветку в виде взлетной полосы. Свет дадут ночью также 30 светильников по всему скверу. Не забыли коммунальщики и про озеленение. В прошлом году здесь появилось около 500 деревьев, в этом еще 70. Так что можно будет прогуляться под сенью деревьев. Не забыли строители и про детей. В парке сделали большую детскую площадку с мягким покрытием.