2018-10-29T22:17:21+03:00
Общество

Из-за перевода стрелок необходимо скорректировать работу электрических счетчиков

Электрики должны перепрограммировать «дифференцированные» приборы учета
Екатерина МАЛИНИНА
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Волгоградская область перешла в новый часовой пояс. Волгоградское время не только поменяет биоритмы жителей – нужно вставать раньше, ложиться позже. Оно повлечет за собой и другие изменения. Одно из них связано с электричеством.

У некоторых волгоградцев стоит счетчик, который позволяет определить объемы потребленного электричества дифференцированно – по времени суток. К ним применяется особый тариф. В связи с «+1» к Москве необходимо скорректировать работу приборов учета. Сделать это самостоятельно невозможно, да и нельзя. Поэтому необходимо позвонить в свою управляющею компанию и пригласить электрика, который переведет «стрелки» и на вашем счетчике. Перепрограмированние займет совсем немного времени.

Как сообщили "КП-Волгоград" в комитете тарифного регулирования, все это проводится абсолютно бесплатно. И если вдруг специалист запросит с вас деньги, то опять-таки звоните в УК.

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