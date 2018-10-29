736 тысяч волгоградцев привились от гриппа

СЕГОДНЯ 19:33 2018-10-29T19:33:45+03:00

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В Волгоградской области стоит чудесная погода. Может быть, именно благодаря сухой и теплой осени в нашем региона больничные коридоры пока не забиты кашляющими и чихающими пациентами. По информации Роспотребнадзора по Волгоградской области данные по ОРВИ и гриппу за прошлую недели не превышают эпидпорог ни среди детей, ни среди взрослых.

Полным ходом идет прививочная кампания. На данный момент прививку укололи 736 тысячам волгоградцев – а это 34 процента от всего населения. Кроме того, среди них есть и те, кто поставил вакцину за счет работодателя. По-прежнему бесплатно это могут сделать волгоградцы из профессий "риска": медики, транспортники, коммунальщики, учителя. Также имеют на это право дети и беременные.

Врачи рекомендуют привиться в ближайшее время. С началом эпидемии и критических отметок по заболеваемости делать прививку становится опасно.