2018-10-29T19:11:25+03:00
Общество

В Волгограде дольщики долгостроя Алфавит получат квартиры в 2020 году

Новый застройщик заканчивает первый этаж
Екатерина МАЛИНИНА
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Проблема долгостроев в Волгограде стоит достаточно остро. Сотни волгоградцев рискуют остаться без жилья, хотя вложили в строительство миллионы рублей. Правда, администрация пытается привлечь инвесторов к брошенным многоэтажкам. Надежда получить свои квартиры появилась у 22 дольщиков, которые купили квадратные метры в жилом комплексе "Алфавит". Их дом, который застройщик бросил еще в 2015 году на самом начальном этапе строительства, взялась доделывать другая компания. Она получила от администрации определенные льготы и сейчас закончила уже первый этаж. Рабочие прокладывают электрокабели, готовят дом к подведению водопровода, канализации.

Если все будет по графику, то уже к 2020 году все дольщики получат свои квартиры. Ну а волгоградцы смогут купить жилье в этом достроенном доме.

Кстати, в 2018 году благодаря администрации Волгоградской области решился вопрос со строительством таких объектов как ЖК «Парк Европейский», ж/к «Чайка 2», «АхтубаСитиПарк», «Эдем».

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