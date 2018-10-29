2018-10-29T19:49:58+03:00
Общество

Доигрались и допелись: Ротор заплатит штраф за чужие песни на Волгоград Арене

Музыкантам-авторам клуб отдаст 240 тысяч рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Скандал, который разгорелся между музыкантами и ФК «Ротор» закончился в арбитражном суде мировым соглашением. Клуб согласился добровольно выплатить исполнителям шлягеров компенсацию. До конца ноября им придется отдать ни много, ни мало - 240 тысяч рублей.

Напомним, что в суд на «Ротор» подали сразу две ассоциации - РАО (Российское авторское общество) и ВОИС (Всероссийская организация интеллектуальной собственности). Судятся за песни, которые без их ведома и разрешения исполнили в мае 208-го на первом матче на «Волгоград Арене», когда встречались «Ротор» и «Крылья Советов».

Организацией концерта, к слову, занималась компания «Живой город» по заказу администрации Волгограда.

Но, если с ассоциациями «нарушители» авторских прав договорились, то волгоградский музыкант Валерий Турбин (лидер группы Valera) мировое соглашение не подписал. За использование его композиции «V.O.L.G.O.G.R.A.D.» он хочет 10 миллионов рублей. А ведь сам когда-то начинал с перепевок чужих хитов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Волгоградом поймали сбежавших из колонии-поселения заключенных
736 тысяч волгоградцев привились от гриппа
В Волгограде дольщики долгостроя Алфавит получат квартиры в 2020 году
Волгоградец спустя 30 лет пойдет под суд за убийство пяти человек
Выбрать из 10 имен: голосуем за название парка в Советском районе Волгограда
22-летний астраханец убил и сжег свою родную тетку
В 2019-м на волгоградскую экологию потратят 2,2 миллиарда рублей
Условное стало реальным: Прокуратура заставила суд ужесточить наказание волгоградцу, чуть не убившему парня
Под Волгоградом машина сбила 9-летнего школьника на «зебре»
В Волгограде 20-летний уголовник сжег три машины
Под Волгоградом легковушка врезалась в КАМАЗ: один мужчина скончался, второй - в больнице
На волгоградской трассе на ходу вспыхнула иномарка
На юге Волгограда рекламный щит сдуло ветром на проезжую часть
Ротор проиграл Тамбову - счет 1:2
В Волгограде из-за неисправности экстренно остановился поезд «Баку - Киев»
На матч Ротор – Тамбов пришли более 22 тысяч болельщиков
Волгоградский кикбоксер выбыл из борьбы за пояс чемпиона Кубка TNA
Под Волгоградом кто-то поджег 25-летнюю «девятку»
В Волгограде сильный ветер валит деревья на тротуары и машины
Под Волгоградом 17-летний парень угодил под «КамАЗ»
В волгоградский гарнизон прибыли новобранцы осеннего призыва
На севере Волгограда «Лада» врезалась в столб