Доигрались и допелись: Ротор заплатит штраф за чужие песни на Волгоград Арене

СЕГОДНЯ 17:51 2018-10-29T19:49:58+03:00

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Скандал, который разгорелся между музыкантами и ФК «Ротор» закончился в арбитражном суде мировым соглашением. Клуб согласился добровольно выплатить исполнителям шлягеров компенсацию. До конца ноября им придется отдать ни много, ни мало - 240 тысяч рублей.

Напомним, что в суд на «Ротор» подали сразу две ассоциации - РАО (Российское авторское общество) и ВОИС (Всероссийская организация интеллектуальной собственности). Судятся за песни, которые без их ведома и разрешения исполнили в мае 208-го на первом матче на «Волгоград Арене», когда встречались «Ротор» и «Крылья Советов».

Организацией концерта, к слову, занималась компания «Живой город» по заказу администрации Волгограда.

Но, если с ассоциациями «нарушители» авторских прав договорились, то волгоградский музыкант Валерий Турбин (лидер группы Valera) мировое соглашение не подписал. За использование его композиции «V.O.L.G.O.G.R.A.D.» он хочет 10 миллионов рублей. А ведь сам когда-то начинал с перепевок чужих хитов.