2018-10-29T15:11:34+03:00
Происшествия

Волгоградец, спустя тридцать лет, пойдет под суд за убийство пятерых человек

Следователи доказали причастность мужчины к зверским преступлениям 80-х
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Сейчас ему 57 лет. 33 года он скрывался от полиции.Сейчас ему 57 лет. 33 года он скрывался от полиции.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Сейчас этому волгоградцу 57 лет. Из них 32 последних года он жил по липовым документам своего давно умершего троюродного брата. Все эти годы он скрывался от полиции, потому что в свое время зверски убил в общей сложности пять человек.

Это он и его братья в апреле далекого 1985-го убили сразу троих мужчин в Камышине за одну ночь: сначала знакомого, который задолжал им 3,5 рубля, потом дачного сторожа, затем охранника на песчаном карьере. Братьев-извергов задержали тогда сразу и они уже даже отсидели свои сроки. А вот этот убийца умудрился сбежать. Поймали его только в марте 2018-го под Ижевском.

В ходе следствия выяснилось, что все эти годы мужчина переезжал с места на место, перебивался случайными заработками и даже успел отсидеть в колонии за кражу, совершенную им в Кировской области. Но даже спустя 33 года после жестокой расправы он на допросе вспомнил все детали убийств в Камышине. К слову, всплыли и новые факты его биографии: оказывается это он же ради наживы убил в 1983-м году двух пенсионерок в Курской области. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в СУ СК по региону.

Теперь его будут судить по шести статьям - за убийство, за разбой, за использование подложного документа…

Прокуратура уже утвердила ему обвинительное заключение. Дело направили в суд.

убийца Камышин.

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