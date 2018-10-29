Волгоградец, спустя тридцать лет, пойдет под суд за убийство пятерых человек
Сейчас этому волгоградцу 57 лет. Из них 32 последних года он жил по липовым документам своего давно умершего троюродного брата. Все эти годы он скрывался от полиции, потому что в свое время зверски убил в общей сложности пять человек.
Это он и его братья в апреле далекого 1985-го убили сразу троих мужчин в Камышине за одну ночь: сначала знакомого, который задолжал им 3,5 рубля, потом дачного сторожа, затем охранника на песчаном карьере. Братьев-извергов задержали тогда сразу и они уже даже отсидели свои сроки. А вот этот убийца умудрился сбежать. Поймали его только в марте 2018-го под Ижевском.
В ходе следствия выяснилось, что все эти годы мужчина переезжал с места на место, перебивался случайными заработками и даже успел отсидеть в колонии за кражу, совершенную им в Кировской области. Но даже спустя 33 года после жестокой расправы он на допросе вспомнил все детали убийств в Камышине. К слову, всплыли и новые факты его биографии: оказывается это он же ради наживы убил в 1983-м году двух пенсионерок в Курской области. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в СУ СК по региону.
Теперь его будут судить по шести статьям - за убийство, за разбой, за использование подложного документа…
Прокуратура уже утвердила ему обвинительное заключение. Дело направили в суд.
убийца Камышин.