Выбрать из 10 имен: голосуем за название парка в Советском районе Волгограда

СЕГОДНЯ 14:29 2018-10-29T14:30:05+03:00

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Парк в Советском районе Волгограда обретет не только новый вид, но и новое имя. На первом этапе волгоградцам предложили прислать свои варианты названий. Предложили более 110-ти. из низ в администрации отобрали 10 самых популярных и наиболее подходящих. Теперь волгоградцам предстоит выбрать одно из этого десятка.

Проголосовать можно до 5 ноября по следующей ссылке.

Какой вариант наберет большее число голосов, такое название парку и присвоят. Напомним, речь идет о зеленой зоне рядом с комплексом культуры и отдыха. Ежегодно здесь проходит более 500 мероприятий, и вообще парк очень любят местные жители. Они и поддержали его на городском конкурсе «Лучший парк».

Сейчас здесь идет благоустройство. В проекте - разноцветные дорожки и поливочный водопровод, новый газон и деревья, новые скамейки и детская игровая площадка. Кроме того, обещают обновить и фонтан.

- После завершения всех работ он станет украшением района, - уверяют в мэрии.