2018-10-29T13:01:23+03:00
Происшествия

22-летний астраханец убил и сжег свою родную тетку

Парень тщательно инсценировал ограбление, чтобы отвести подозрение
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото из архива КПФото из архива КП
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Следователи Енотаевского района Астраханской области раскрыли убийство 58-летней женщины, которая сгорела в собственном доме. Преступление было явно тщательно продумано. Но даже, несмотря на сожженный дом и тело жертвы вместе с уликами, преступника вычислили. Оказалось, что все это дело рук 22-летнего племянника погибшей.

Трагедия произошла в села Старица Черноярского района Астраханской области. Спасатели, прибывшие на тушение дома, обнаружили на пепелище тело женщины. Но криминалисты выяснили: погибла хозяйка не в огне, ее убили до этого. При этом из дома вынесли все ценные вещи и спрятали поблизости, чтобы инсценировать ограбление. Но опытных следователей не проведешь. Они сразу поняли, что ограбление - фальшивое. А вот конфликт с племянником у погибшей женщины был реальным.

Сейчас молодого человека уже задержали. Решается вопрос о заключении его под стражу.

- Назначены экспертизы, проверяются показания на месте преступления, проводятся иные следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательной базы, - сообщают «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

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