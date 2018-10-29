2018-10-29T12:18:13+03:00
Общество

В 2019-м на волгоградскую экологию потратят 2,2 миллиарда рублей

Это на 600 миллионов больше, чем в этом году
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Работа по расчистке ериков и озер в Волго-Ахтубинской пойме продолжится.Работа по расчистке ериков и озер в Волго-Ахтубинской пойме продолжится.Фото: Елена АРАКЕЛЯН
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В 2019-м году на охрану окружающей среди и рек в Волгоградской области дадут дополнительно еще 600 миллионов рублей. Таким образом, всего на эти цели потратят 2,2 миллиарда.

В частности, планируют построить 9 водопропускных сооружений и переливную плотину на ерике Каширин. В Михайловке наконец-то закончат строительство мусороперерабатывающего комплекса. Часть денег пойдет на улучшение экологической ситуации в Светлоярском районе, откуда от жителей поступает просто огромное число жалоб на свалку и пруд-накопитель.

Кроме того, как рассказал на заседании Экологического совета председатель регионального комитета природных ресурсов Виталий Сазонов, большое внимание уделят защите и воспроизводству лесов, а также противопожарным мероприятиям в зеленых массивах.

Предусмотрены средства и на экологическое просвещение, отметили "КП-Волгоград" в пресс-службе Волгоградской областной думы.

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