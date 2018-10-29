2018-10-29T11:55:43+03:00
Происшествия

Условное стало реальным: Прокуратура заставила суд ужесточить наказание волгоградцу, чуть не убившему парня

Мужчину за драку отправят в колонию на три года
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Сотрудники волгоградской прокуратуры заставили суд ужесточить наказание 34-летнему жителю города Новоаннинский Волгоградской области Максиму Черчесову. За жуткое избиение 23-летнего парня, который едва не умер от кровопотери, виновнику суд первой инстанции дал 3 года условно.

А ведь Черчесов чуть не убил молодого парня. Это случилось в июле. Мужчины повздорили. Сильно. И в порыве гнева обвиняемый разбил бутылку с пивом о голову оппонента. Завязалась драка, парень пытался сопротивляться, тогда Черчесов разбил о его голову вторую стеклянную бутылку. После чего «розочками» от бутылок стал наносить удары по спине соперника. Молодой человек выжил только благодаря вовремя оказанной медпомощи. Его буквально вытянули с того света.

Именно поэтому в прокуратуре посчитали приговор Черчесову слишком мягким. Он даже вину свою не признавал до вердикта суда, и материальную помощь не предлагал потерпевшему. Прокуратура подала апелляцию и Волгоградский областной суд изменил меру пресечения: Черчесову заменили три года «условного» на три года реального заключения в колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу, - уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

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