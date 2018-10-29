Под Волгоградом машина сбила 9-летнего школьника на «зебре»

СЕГОДНЯ 11:02 2018-10-29T11:02:55+03:00

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Предупреждают волгоградцев, просят, наставляют: будьте аккуратны на дорогах, но все равно ни один день не обходится без пострадавших под колесами авто. За минувшие сутки 28 октября в больницу с травмами увезли троих пешеходов. В числе пострадавших - 9-летний мальчишка

ДТП с участием школьника произошло в Камышине примерно в 13.20. Мальчишка переходил улицу Некрасова по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его сбила «Опель Астра». 56-летний водитель на рулем иномарки почему-то не притормозил перед «зеброй». В итоге мальчишка с травмами оказался в больнице.

Во Фролово 30-летний водитель сбил 50-летнюю женщину, переходившую улицу Спартаковскую. Волгоградка также переходила по «зебре», но и это ее не уберегло. Женщина в результате ДТП получила травмы, уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

А вот в Урюпинске в аварии виновата сама 69-летняя женщина-пешеход. Она шла с рынка в сторону улицы Огарева, да, видимо, на радостях с покупками вышла на проезжую часть, забыв об опасности. Тут то она и попала под колеса «Тойоты Королла».