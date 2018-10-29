В Волгограде 20-летний уголовник сжег три машины

СЕГОДНЯ 10:28 2018-10-29T10:30:05+03:00

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Что движет человеком, когда он поджигает чужую машину просто так, ради развлечения? Вопрос без ответа. 20-летний волгоградец, которого поймали буквально на «горячем», говорит, что во всем виноват алкоголь. Этот пироман сжег три машины!

Ночью 28 октября в полицию Дзержинского района Волгограда с разницей в полчаса поступили два сообщения о загоревшихся автомобилях во дворах домов. Одна из них - «ГАЗель» сгорела у дома на улице Танкистов, вторая - «ВАЗ-21053» - на улице Восточно- Казахстанской. Как подтвердили специалисты пожарно-технической лаборатории Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Волгоградской области, обе машины подожгли.

Правоохранители отправились на поиски пиромана. Нашли его неподалеку от места происшествия. Они обратили внимание на бесполезно шатающегося по ночным улицам молодого парня в состоянии алкогольного опьянения. На первом же допросе он сознался в содеянном. Зачем сделал это, не знает. А просто так.

Ему всего 20 лет, а у него уже две судимости за кражи. Теперь ему грозит 5 лет колонии.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

К слову, 20-летний парень нигде не работает и уже имеет две судимости за кражи. Также выяснилось, что это именно он сжег 16 октября кроссовер «Хендэ Гретта» на улице Советской.

На него уже завели уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества», и грозит ему теперь до 5 лет лишения свободы. Сейчас он находится в СИЗО, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.