Под Волгоградом легковушка врезалась в КАМАЗ: один мужчина скончался, второй - в больнице

СЕГОДНЯ 10:10 2018-10-29T11:34:07+03:00

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Жуткая авария произошла 28 октября в Урюпинском районе Волгоградской области. На часах было почти полночь. 32-летний водитель с другом мчался на своем «ВАЗ-21150» по дороге «Новониколаевский-Урюпинск-Нехаевская». Ехал в сторону Урюпинска. Дорога была практически пустая, но в темноте водитель почему-то не заметил «КАМАЗ», который остановился у обочины. У грузовика спустило колесо, и его водитель остановился поставить «запаску». Именно в этот момент в большегруз почти на полной скорости влетела «пятнадцатая».

Почему водитель легковушки не увидел вовремя грузовик, почему не смог затормозить, теперь выясняют следователи регионального ГУ МВД. К сожалению, не обошлось без жертв. Удар пришелся в правую сторону и 34-летний пассажир «ВАЗа» скончался от полученных травм на месте ДТП.

Водителя-виновника аварии госпитализировали. Он остался жив, - уточнили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.