2018-10-29T11:34:07+03:00
Происшествия

Под Волгоградом легковушка врезалась в КАМАЗ: один мужчина скончался, второй - в больнице

Грузовик стоял на обочине, когда произошло ДТП
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жуткая авария произошла 28 октября в Урюпинском районе Волгоградской области. На часах было почти полночь. 32-летний водитель с другом мчался на своем «ВАЗ-21150» по дороге «Новониколаевский-Урюпинск-Нехаевская». Ехал в сторону Урюпинска. Дорога была практически пустая, но в темноте водитель почему-то не заметил «КАМАЗ», который остановился у обочины. У грузовика спустило колесо, и его водитель остановился поставить «запаску». Именно в этот момент в большегруз почти на полной скорости влетела «пятнадцатая».

Почему водитель легковушки не увидел вовремя грузовик, почему не смог затормозить, теперь выясняют следователи регионального ГУ МВД. К сожалению, не обошлось без жертв. Удар пришелся в правую сторону и 34-летний пассажир «ВАЗа» скончался от полученных травм на месте ДТП.

Водителя-виновника аварии госпитализировали. Он остался жив, - уточнили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В 2019-м на волгоградскую экологию потратят 2,2 миллиарда рублей
Условное стало реальным: Прокуратура заставила суд ужесточить наказание волгоградцу, чуть не убившему парня
Под Волгоградом машина сбила 9-летнего школьника на «зебре»
В Волгограде 20-летний уголовник сжег три машины
На волгоградской трассе на ходу вспыхнула иномарка
На юге Волгограда рекламный щит сдуло ветром на проезжую часть
Ротор проиграл Тамбову - счет 1:2
В Волгограде из-за неисправности экстренно остановился поезд «Баку - Киев»
На матч Ротор – Тамбов пришли более 22 тысяч болельщиков
Волгоградский кикбоксер выбыл из борьбы за пояс чемпиона Кубка TNA
Под Волгоградом кто-то поджег 25-летнюю «девятку»
В Волгограде сильный ветер валит деревья на тротуары и машины
Под Волгоградом 17-летний парень угодил под «КамАЗ»
В волгоградский гарнизон прибыли новобранцы осеннего призыва
На севере Волгограда «Лада» врезалась в столб