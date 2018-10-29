На волгоградской трассе на ходу вспыхнула иномарка

СЕГОДНЯ 08:22 2018-10-29T09:02:17+03:00

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Минувший вечер, 28 октября, выдался у волгоградских спасателей напряженным. С пяти вечера произошло четыре крупных пожара. В 22.49 тревожный вызов поступил из Урюпинского района. Там загорелась «Мазда» Х6. Причем вспыхнула иномарка не в гараже и не во дворе, а прямо в дороге. Произошло это на трассе Урюпинск-Новониколаевский. Пока пожарные прибыли к месту ЧП от машины практически ничего не осталось. В 23.14 им оставалось лишь потушить угли. Благо никто не пострадал. Говорят, загорелась из-за короткого замыкания проводки.

А вот жильцам частного дома в Краснооктябрьском районе Волгограда повезло меньше. Пожар вспыхнул в час ночи, когда все уже спали. Огонь успел охватить все строение, когда вызвали спасателей. Пожарные в последний момент успели вынести из дома трех человек. Двоих спасли, один - пострадавший. Как уверяют эксперты ГУ МЧС по региону, трагедия произошла из-за неосторожного обращения с огнем.