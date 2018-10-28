На юге Волгограда рекламный щит сдуло ветром на проезжую часть

СЕГОДНЯ 17:17 2018-10-28T17:17:30+03:00

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Сильный ветер доставил немало хлопот горожанам. Но самое серьезное ЧП произошло в Кировском районе Волгограда – тут напротив ЖК «Санаторный» на Вторую Продольную рухнул огромный металлический щит. Чудом никто не пострадал.

На место сразу же выехала бригада МУП «ДСЭР». При помощи погрузчика они убрали конструкцию, освободив дорогу для автомобилистов.

- По сообщениям синоптиков, порывы ветра до 10-18 метров в секунду сохранятся в ближайшие несколько суток. В связи с этим волгоградцев просят быть бдительными, не оставлять личный автотранспорт под деревьями, рекламными конструкциями и информационными щитами. Отметим, что непогода никак не сказалась на работе общественного муниципального транспорта: он работает в штатном режиме, - сообщили «Комсомольской правде в Волгограде» в пресс-службе мэрии.

Так же напомнили, что в случае с упавшими деревьями поблизости с домом нужно позвонить в свою управляющую компанию. А вот уборкой общественной территории займутся районные МБУ ЖКХ и МБУ «Волгоградзеленхоз» в Центральном районе.