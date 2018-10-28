Ротор проиграл Тамбову - счет 1:2

СЕГОДНЯ 17:14 2018-10-28T19:12:57+03:00

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Волгоградский «Ротор» в воскресенье, 28 октября, принимал на своем поле ФК «Тамбов». Матч 19-го тура Олимп-Первенства ФНЛ прошел на построенной к чемпионату мира «Волгоград Арене» и завершился со счетом 1:2. Поддержать команду на стадион пришли более 22 тысяч болельщиков.

В первом тайме «Тамбов» по-хозяйски вел себя на поле «Волгоград Арены», больше владел мячом. И, хотя футболисты «Ротора» несколько раз били по воротам соперника, ни одна атака не увенчалась успехом. Счет в матче на 36-й минуте матча открыл защитник «Тамбова» Дмитрий Чистяков.

Волгоградские болельщики продолжают ставить рекорды.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Во второй половине матча «Ротор» пытался дать достойный отпор лидеру первенства. На 51-й минуте Камиль Муллин обошел защиту «Тамбова» и со второй попытки сравнял счет – 1:1. Но удержать этот результат до конца волгоградцам не удалось. В компенсированное время Данил Кленкин отправил второй мяч в ворота Мирослава Лобанцева.

Матч Ротор - Тамбов. Гол нападающего ФК "Ротор" Камиля Муллина.

«Ротор» прервал беспроигрышную серию из десяти матчей и остался на 11-м месте турнирной таблицы. «Тамбов» в Волгограде заработал три очка и стал единоличным лидером первенства ФНЛ.

Пресс-конференция. Ротор - Тамбов. Главный тренер ФК "Ротор" Роберт Евдокимов.

Следующий матч «Ротор» сыграет на выезде с владивостокским «Лучом» 4 ноября.

Пресс-конференция. Ротор - Тамбов. Главный тренер ФК "Тамбов" Тимур Шипшев.

«Ротор» — «Тамбов» — 1:2 (0:1)

«Ротор»: Лобанцев, Маляров, Васильев, Карпов (к), Бугаев, Попов (Воробьев, 90+), Самсонов (Николаев, 88) Якуба, Коротаев (Мязин, 75), Лобкарёв, Муллин (Абдулавов, 82).

«Тамбов»: Смирнов, Чистяков, Шляков, Рыбин, Овсиенко, Килин (Чернышов, 88) Чуперка, Кашчелан (к), Кленкин (Горбатюк, 90+), Мамтов (Себаи, 64), Аппаев (Бенито, 90+).

Голы: Муллин, 51 - Чистяков, 35; Кленкин, 90+;

Предупреждения: Попов, 32; Карпов, 34; Коротаев, 60; Маляров, 84 - Чистяков, 57; Смирнов, 90+.