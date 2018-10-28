В Волгограде из-за неисправности экстренно остановился поезд «Баку - Киев»

СЕГОДНЯ 16:44 2018-10-28T16:46:51+03:00

Он пробыл на станции больше четырех часов

Изменить размер текста: A A

Экстренная остановка пассажирского поезда № 370, ехавшего из Баку в Киев через станцию Волгоград-1 Волгоградского региона Приволжской железной дороги, случилась почти в восемь утра по местному времени.

Специалисты вовремя обнаружили техническую неисправность. Целых четыре с половиной часа ожидавшие люди могли посвятить экскурсии по центру города-героя. Только вот теперь им придется менять все планы, ведь задержка оказалась внушительной.

- Приволжская железная дорога принимает все меры для введения указанного поезда в действующий график движения, - рассказали «Комсомольской правде в Волгограде» в пресс-службе Приволжской железной дороги.