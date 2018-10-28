На матч Ротор – Тамбов пришли более 22 тысяч болельщиков

СЕГОДНЯ 16:35 2018-10-28T17:27:19+03:00

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В воскресенье, 28 октября 2018, «Ротор» принимает на стадионе «Волгоград Арена» лидера Олимп - Первенства ФНЛ футбольный клуб «Тамбов». А волгоградские футбольные болельщики продолжают ставить рекорды посещаемости среди клубов первого дивизона. Несмотря на +15 градусов, сильный холодный ветер пронизывает насквозь. Но это не помешало прийти на стадион и поддержать свою команду 22 тысячам 349 болельщикам. Фанаты устроили перекличку с диктором «Волгоград Арены», пускали волну и скандировали кричалки, подгоняя свою команду в борьбе с сильным соперником.

Матч 19-го тура Олимп - Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 2018/ 2019 между командами «Ротор» и «Тамбов» завершился со счетом 1:2 в пользу гостей. Подопечные Роберта Евдокимова сохранили 11-е место в турнирной таблице, а «Тамбов» оторвался от «Томи» и закрепился в лидерах первенства ФНЛ.