Волгоградский кикбоксер выбыл из борьбы за пояс чемпиона Кубка TNA

СЕГОДНЯ 15:13 2018-10-28T15:18:36+03:00

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Накануне, 27 октября, на «Татнефть Арене» в городе Казань состоялся финал чемпионата мира «Бои по правилам TNA» на Кубок TATNEFT. Волгоградец Владимир Дегтярев сражался за право биться в финале в тяжелом весе.

Кикбоксеру предстояло сразиться со спортсменом из Сербии Любо Ялови. Встреча спортсменов была ожидаема среди фанатов этого вида спорта, ведь в прошлом оба претендента на звание лучшего встречались в четвертьфинале.Тогда Дегтярев сумел победить соперника, но в этот раз все сложилось не в пользу волгоградского бойца.

- Дегтярёв много и удачно бил, но так как в основное время поединка не случилось ни нокаута, ни нокдауна, судьи назначили дополнительный раунд, в котором наш боец пропустил «хитрый» удар соперника. Нокдаун, и - Любо Ялови в финале, - рассказали «Комсомольской правде в Волгограде» в «Боях по правилам TNA»

Кстати, Владимир Дегтярев борется за пояс TNA уже третий раз. В прошлом году на этапе полуфинала он проиграл Шеру Мамазулунову из Узбекистана, ставшему в итоге чемпионом TNA 2017 года.