Под Волгоградом кто-то поджег 25-летнюю «девятку»

СЕГОДНЯ 13:39 2018-10-28T15:20:57+03:00

Это произошло рано утром, поэтому никто не пострадал

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Около пяти часов утра 28 октября в поселке Большие Чапурники Светлоярского района случилось ЧП: на улице Канальная загорелась раритетная «девятка» 93-го года. Владелец автомобиля в этот момент находился дома. Очевидцы происшествия вызвали спасателей.

На место примчался 55-ый расчет. Сработали оперативно. Огонь затушили всего за считанные минуты.

- Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - рассказали «Комсомольской правде в Волгограде» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.