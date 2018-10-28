Под Волгоградом кто-то поджег 25-летнюю «девятку»
Это произошло рано утром, поэтому никто не пострадал
Автомобиль затушили на считанные минуты.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Около пяти часов утра 28 октября в поселке Большие Чапурники Светлоярского района случилось ЧП: на улице Канальная загорелась раритетная «девятка» 93-го года. Владелец автомобиля в этот момент находился дома. Очевидцы происшествия вызвали спасателей.
На место примчался 55-ый расчет. Сработали оперативно. Огонь затушили всего за считанные минуты.
- Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - рассказали «Комсомольской правде в Волгограде» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.