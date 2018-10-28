В Волгограде сильный ветер валит деревья на тротуары и машины
Последнее воскресенье октября выдалось хоть и солнечным, но очень ветреным. С утра 28 октября волгоградцы в разных районах города-героя становятся очевидцами небольших, но неприятных ЧП: ветер валит деревья то на тротуары, то на автомобили.
В социальных сетях появились десятки фотографий с мест происшествий. Огромные исполины упали на дорогу на улице Маршала Еременко. На улице Титова дерево приземлилось прямо возле школы. На Богунской зацепило припаркованную машину, а на Пожарского ствол рухнул прямо на капот движущейся иномарки.
На улице Маршала Еременко. Фото: соцсети.
Для волгоградцев это не первый деревопад, но они не упустили шансов отметить:
- Сразу видно ответственное отношение к своей работе коммунальщиков. А зачем старые сухие деревья спиливать, пущай сами падают!
Напомним, в ближайшие два дня в Волгограде будут сильные порывы ветра до 18 м/с.