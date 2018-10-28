2018-10-28T13:31:30+03:00
Происшествия

В Волгограде сильный ветер валит деревья на тротуары и машины

Жители тут же отметили плохую работу коммунальщиков
Юлия Данильченко
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Фото Александр Барышев.Фото Александр Барышев.
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Последнее воскресенье октября выдалось хоть и солнечным, но очень ветреным. С утра 28 октября волгоградцы в разных районах города-героя становятся очевидцами небольших, но неприятных ЧП: ветер валит деревья то на тротуары, то на автомобили.

В социальных сетях появились десятки фотографий с мест происшествий. Огромные исполины упали на дорогу на улице Маршала Еременко. На улице Титова дерево приземлилось прямо возле школы. На Богунской зацепило припаркованную машину, а на Пожарского ствол рухнул прямо на капот движущейся иномарки.

На улице Маршала Еременко. Фото: соцсети.

На улице Маршала Еременко. Фото: соцсети.

Для волгоградцев это не первый деревопад, но они не упустили шансов отметить:

- Сразу видно ответственное отношение к своей работе коммунальщиков. А зачем старые сухие деревья спиливать, пущай сами падают!

Напомним, в ближайшие два дня в Волгограде будут сильные порывы ветра до 18 м/с.

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