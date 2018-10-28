В Волгограде сильный ветер валит деревья на тротуары и машины

СЕГОДНЯ 12:41 2018-10-28T13:31:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Последнее воскресенье октября выдалось хоть и солнечным, но очень ветреным. С утра 28 октября волгоградцы в разных районах города-героя становятся очевидцами небольших, но неприятных ЧП: ветер валит деревья то на тротуары, то на автомобили.

В социальных сетях появились десятки фотографий с мест происшествий. Огромные исполины упали на дорогу на улице Маршала Еременко. На улице Титова дерево приземлилось прямо возле школы. На Богунской зацепило припаркованную машину, а на Пожарского ствол рухнул прямо на капот движущейся иномарки.

На улице Маршала Еременко. Фото: соцсети.

Для волгоградцев это не первый деревопад, но они не упустили шансов отметить:

- Сразу видно ответственное отношение к своей работе коммунальщиков. А зачем старые сухие деревья спиливать, пущай сами падают!

Напомним, в ближайшие два дня в Волгограде будут сильные порывы ветра до 18 м/с.