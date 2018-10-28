Под Волгоградом 17-летний парень угодил под «КамАЗ»

СЕГОДНЯ 11:53 2018-10-28T11:55:24+03:00

Молодой человек попал в больницу с серьезными травмами

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Авария произошла накануне, 27 октября, в Котовском районе Волгоградской области. 17-летний местный житель собирался переходить дорогу на пересечении улиц Мира и Строительная. Светофора не оказалось, но молодой человек нашел «зебру».

В этот момент по магистрали мчался «КамАЗ». 35-летний водитель не сразу заметил парня и не успел затормозить перед пешеходным переходом.

- В результате ДТП пешеход с травмами был госпитализирован в медицинское учреждение, - рассказали «Комсомольской правде в Волгограде» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По факту аварии проводится проверка.