В волгоградский гарнизон прибыли новобранцы осеннего призыва

СЕГОДНЯ 10:55 2018-10-28T10:58:47+03:00

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Полтысячи новобранцев примет гарнизон нашей области в ближайшее время для подготовки к срочной службе. Первая партия уже прибыла. Это будущие военные из Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей и Краснодарского края.

- Под руководством офицеров и сержантов молодые солдаты проходят курс общевойсковой подготовки. Одновременно с ними занимаются войсковые психологи и военные медики. Их задача - комплексно изучить новобранцев и подготовить для командиров подразделений рекомендации по организации учебного процесса и воспитательной работы с учетом индивидуальных особенностей каждого военнослужащего, - рассказали «Комсомольской правде в Волгограде» в пресс-службе ЮВО.

Молодых людей научат основам тактической, строевой и огневой подготовки. А чтобы исключить простуду, им делают прививки и по старинке выдают чеснок и лук в свежем виде.