В волгоградский гарнизон прибыли новобранцы осеннего призыва
Полтысячи новобранцев примет гарнизон нашей области в ближайшее время для подготовки к срочной службе. Первая партия уже прибыла. Это будущие военные из Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей и Краснодарского края.
- Под руководством офицеров и сержантов молодые солдаты проходят курс общевойсковой подготовки. Одновременно с ними занимаются войсковые психологи и военные медики. Их задача - комплексно изучить новобранцев и подготовить для командиров подразделений рекомендации по организации учебного процесса и воспитательной работы с учетом индивидуальных особенностей каждого военнослужащего, - рассказали «Комсомольской правде в Волгограде» в пресс-службе ЮВО.
Молодых людей научат основам тактической, строевой и огневой подготовки. А чтобы исключить простуду, им делают прививки и по старинке выдают чеснок и лук в свежем виде.