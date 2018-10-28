2018-10-28T10:58:47+03:00
Политика

В волгоградский гарнизон прибыли новобранцы осеннего призыва

Офицеры обучат их военному делу
Юлия Данильченко
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Фото пресс-службы ЮВОФото пресс-службы ЮВО
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Полтысячи новобранцев примет гарнизон нашей области в ближайшее время для подготовки к срочной службе. Первая партия уже прибыла. Это будущие военные из Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей и Краснодарского края.

- Под руководством офицеров и сержантов молодые солдаты проходят курс общевойсковой подготовки. Одновременно с ними занимаются войсковые психологи и военные медики. Их задача - комплексно изучить новобранцев и подготовить для командиров подразделений рекомендации по организации учебного процесса и воспитательной работы с учетом индивидуальных особенностей каждого военнослужащего, - рассказали «Комсомольской правде в Волгограде» в пресс-службе ЮВО.

Молодых людей научат основам тактической, строевой и огневой подготовки. А чтобы исключить простуду, им делают прививки и по старинке выдают чеснок и лук в свежем виде.

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