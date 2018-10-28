2018-10-28T10:24:12+03:00
Происшествия

На севере Волгограда «Лада» врезалась в столб

Водитель с травмами угодил на больничную койку
Юлия Данильченко
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Мужчина оказался в больнице.Мужчина оказался в больнице.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Столкновение произошло около двух ночи 28 октября в Краснооктябрьском районе Волгограда. В этот поздний час 28-летний мужчина за рулем «Лады» мчался со стороны Центрального района в сторону Тракторозаводского.

Неизвестно, что послужило причиной ДТП – превышение ли скорости или невнимательность водителя, но напротив дома №81 по проспекту Ленина автомобиль врезался в световую опору. Удар был такой мощный, что вылетели стекла. Сам виновник происшествия серьезно пострадал.

- В результате ДТП водитель с травмами, был доставлен в больницу. По факту аварии проводится проверка, - рассказали «Комсомольской правде в Волгограде» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

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