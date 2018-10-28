2018-10-28T09:29:18+03:00
Происшествия

На севере Волгограда в пятиэтажке загорелась квартира

Находившийся в комнате мужчина находится в больнице
Юлия Данильченко
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Мужчину удалось спасти.Мужчину удалось спасти.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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За минувшие сутки в Волгоградской области произошло восемь пожаров. Благодаря слаженной работе спасателей никто не погиб, а вот пострадавшие есть.

Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС, ЧП случилось около девяти часов вечера в Тракторозаводском районе города-героя. На улице Богомольца в пятиэтажке вспыхнула квартира. Соседи сразу же вызвали пожарных.

- В комнате горели домашние вещи. Пожарные расчёты специализированной пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 21:18ч. Есть пострадавший. Причина пожара устанавливается, - рассказали «Комсомольской правде в Волгограде» в ведомстве.

Спасатели обращаются к жителям области:

Главное управление МЧС России по Волгоградской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит Ваша жизнь, жизнь Ваших близких и сохранность имущества. В случае обнаружения пожара звоните «101».

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