В Волгоградской области ожидаются ночные морозы, сильный ветер и дожди

СЕГОДНЯ 09:09 2018-10-28T09:12:08+03:00

Жителям области придется подготовить зонты, а вот волгоградцам повезет - пару дней точно слякоти не будет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Метеозависимым приготовиться: уже в начале грядущей рабочей недели в Волгограде и области будет стоять нестабильная погода. Как сообщают сотрудники регионального ЦГМС, ненастье, к счастью, обрушится на отдельные районы.

В самом городе-герое осадков не будет, зато прогнозируют ветра до 18 м/с. Ночью показатели ртутного столба будут падать ниже нуля, а вот днем взметаться до +20.

КАК ПОГОДКА?

В понедельник, 29 октября, в области пройдут дожди, будет сильный ветер 13-18м/с. Ночью +8, днем +20ºС. Во вторник заметно похолодает: ночью до -3, а днем всего +9. Ветер немного поутихнет - 6-11м/с

Для жителей областного центра начало недели будет примерно таким же: порывы ветра 8-13м/с, ночью +8, а днем +18. А 29 октября придется утеплиться на работу: днем показатели еле доберутся до отметки +10. Зато эти дни можно обойтись без зонтиков – дождей точно не ждать.