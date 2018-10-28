2018-10-28T09:12:08+03:00
Общество

В Волгоградской области ожидаются ночные морозы, сильный ветер и дожди

Юлия Данильченко
Поделиться:
Жителям области придется подготовить зонты, а вот волгоградцам повезет - пару дней точно слякоти не будет.Жителям области придется подготовить зонты, а вот волгоградцам повезет - пару дней точно слякоти не будет.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Метеозависимым приготовиться: уже в начале грядущей рабочей недели в Волгограде и области будет стоять нестабильная погода. Как сообщают сотрудники регионального ЦГМС, ненастье, к счастью, обрушится на отдельные районы.

В самом городе-герое осадков не будет, зато прогнозируют ветра до 18 м/с. Ночью показатели ртутного столба будут падать ниже нуля, а вот днем взметаться до +20.

КАК ПОГОДКА?

В понедельник, 29 октября, в области пройдут дожди, будет сильный ветер 13-18м/с. Ночью +8, днем +20ºС. Во вторник заметно похолодает: ночью до -3, а днем всего +9. Ветер немного поутихнет - 6-11м/с

Для жителей областного центра начало недели будет примерно таким же: порывы ветра 8-13м/с, ночью +8, а днем +18. А 29 октября придется утеплиться на работу: днем показатели еле доберутся до отметки +10. Зато эти дни можно обойтись без зонтиков – дождей точно не ждать.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На севере Волгограда в пятиэтажке загорелась квартира
Волгоградец завоевал чемпионство в Кубке России по кекусинкай
Время вперед: волгоградцы, не забудьте перевести стрелки
Ротор готовится удивить Тамбов в Волгограде
Общественники забраковали ремонт трех дворов в Волгограде
Юные волгоградки взяли «бронзу» на чемпионате мира по хип-хопу
В Волгограде фастфуды оштрафовали за нарушение гигиены на 270 тысяч рублей
В Астраханской области шесть человек заболели проказой
Волгоградцев приглашают в бесплатную велошколу
С 29 октября закрывают три маршрута волгоградского речного трамвая
Волгоградцев ждут три дня без дождя и сильный ветер
27 октября отопление должно быть во всех домах Волгограда
На западе Волгограда дотла выгорела маршрутка
В Волгограде иномарка сбила коляску с младенцем
Страшное ДТП в Волгограде: погиб пятилетний ребенок
В Волгограде мошенники приглашают стариков получить доплату в Пенсионном фонде
Волгоградские библиотеки получат 1,3 миллиона рублей на новые книги
Под Астраханью грузовик съехал с парома в реку: пассажир утонул