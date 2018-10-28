В Волгоградской области ожидаются ночные морозы, сильный ветер и дожди
Метеозависимым приготовиться: уже в начале грядущей рабочей недели в Волгограде и области будет стоять нестабильная погода. Как сообщают сотрудники регионального ЦГМС, ненастье, к счастью, обрушится на отдельные районы.
В самом городе-герое осадков не будет, зато прогнозируют ветра до 18 м/с. Ночью показатели ртутного столба будут падать ниже нуля, а вот днем взметаться до +20.
КАК ПОГОДКА?
В понедельник, 29 октября, в области пройдут дожди, будет сильный ветер 13-18м/с. Ночью +8, днем +20ºС. Во вторник заметно похолодает: ночью до -3, а днем всего +9. Ветер немного поутихнет - 6-11м/с
Для жителей областного центра начало недели будет примерно таким же: порывы ветра 8-13м/с, ночью +8, а днем +18. А 29 октября придется утеплиться на работу: днем показатели еле доберутся до отметки +10. Зато эти дни можно обойтись без зонтиков – дождей точно не ждать.