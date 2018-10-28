Волгоградец завоевал чемпионство в Кубке России по кекусинкай

СЕГОДНЯ 08:24 2018-10-28T08:37:26+03:00

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Накануне, 27 октября, состоялся Кубок России по киокусинкай. В борьбе за первенство принимали участие лучшие каратисты страны. А нашу Волгоградскую область представил Тимур Троянок.

Обладателям коричневых и черных поясов нужно было продемонстрировать собственное или любое ката с реальным оружием. Соперники были серьезные.

- По результатам 2-х кругов их выступления бригада судей-экспертов определила чемпиона и спортсменов, занявших 2-е и 3-е места. Тимур уже несколько лет занимается изучением применения оружия в рамках техники киокусинкай, что позволяет ему успешно демонстрировать свои навыки на соревнованиях и показательных выступлениях, - рассказали «Комсомольской правде в Волгограде» в Волгоградской спортивной федерации кекусинкай.