Время вперед: волгоградцы, не забудьте перевести стрелки
С двух часов ночи 28 октября Волгоградская область начнет жить по местному времени. Перевод стрелок специально запланирован с субботы на воскресенье, чтобы волгоградцы успели привыкнуть и адаптироваться к новому режиму.
Напомним, что на всех гаджетах, в том числе на мобильном телефоне и компьютере вам придется перевести время вручную! На смартфонах выбираем часовой пояс UTC + 4. Автоматически время не переустановится, так как Волгоградская область единственная, кто 28 октября переводит стрелки.
Такое решение волгоградцы приняли на референдуме в марте этого года, когда больше 58% высказались за «светлый час».
Таким образом, с завтрашнего дня в Волгоградской области будет плюс 1 час разницы с московским. Ну зато мы станем жить в одном часовом поясе с соседними Самарой и Астраханью, которые перевели стрелки ранее.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
О том, как после перевода стрелок 28 октября волгоградцам не опоздать на поезд и самолет, как сверить часы, советы врача (подробнее в нашем материале)
Переводим часы: 28 октября Волгоградская область перейдет на местное время
На референдуме в Волгоградской области больше половины жителей проголосовали за перевод времени
Референдум о времени разделил волгоградцев на два лагеря
Жители Саратова и Астрахани волгоградцам: к местному времени быстро привыкаешь