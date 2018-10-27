Время вперед: волгоградцы, не забудьте перевести стрелки

СЕГОДНЯ 22:31 2018-10-27T22:36:15+03:00

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С двух часов ночи 28 октября Волгоградская область начнет жить по местному времени. Перевод стрелок специально запланирован с субботы на воскресенье, чтобы волгоградцы успели привыкнуть и адаптироваться к новому режиму.

Напомним, что на всех гаджетах, в том числе на мобильном телефоне и компьютере вам придется перевести время вручную! На смартфонах выбираем часовой пояс UTC + 4. Автоматически время не переустановится, так как Волгоградская область единственная, кто 28 октября переводит стрелки.

Такое решение волгоградцы приняли на референдуме в марте этого года, когда больше 58% высказались за «светлый час».

Таким образом, с завтрашнего дня в Волгоградской области будет плюс 1 час разницы с московским. Ну зато мы станем жить в одном часовом поясе с соседними Самарой и Астраханью, которые перевели стрелки ранее.

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