Общественники забраковали ремонт трех дворов в Волгограде

СЕГОДНЯ 20:05 2018-10-27T21:00:44+03:00

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В этом году в Волгограде отремонтировали 17 дворов. Небывалый размах. В рамках проекта «Формирование городской среды» там обновили и освещение, и тротуары, уложили новый асфальт на внутридомовых дорогах. Вот только итогом работ общественники остались не очень довольны. На днях активисты ОНФ с представителями администраций и подрядчиков проверили качество проделанной работы в 15-ти дворах.

К спортивным и игровым площадкам претензий нет. Нет замечаний и к новым световым опорам. А вот ремонт дорог и тротуаров вызвал вопросы.

- В первую очередь, хромает качество вновь уложенного асфальта. На новом полотне уже идет выкрашивание и появилось множество поперечных трещин. Есть реальная опасность, что такой пористый асфальт довольно быстро разрушится и придет в негодность, - отмечают активисты.

Особенно большие претензии по качеству асфальта у общественников возникли к подрядной организации «Домстрой». Во дворе по улице Хользунова подрядчик уже полностью переложил асфальт и обещал исправить недостатки в остальных.

Замечания передали в мэрию.