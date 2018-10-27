2018-10-27T21:00:44+03:00
Общество

Общественники забраковали ремонт трех дворов в Волгограде

Активисты ОНФ остались недовольны качеством асфальта на тротуарах и внутридворовых дорогах
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Новенькие бордюры уже раскрошились. Фото ОНФ.Новенькие бордюры уже раскрошились. Фото ОНФ.
Изменить размер текста:

В этом году в Волгограде отремонтировали 17 дворов. Небывалый размах. В рамках проекта «Формирование городской среды» там обновили и освещение, и тротуары, уложили новый асфальт на внутридомовых дорогах. Вот только итогом работ общественники остались не очень довольны. На днях активисты ОНФ с представителями администраций и подрядчиков проверили качество проделанной работы в 15-ти дворах.

К спортивным и игровым площадкам претензий нет. Нет замечаний и к новым световым опорам. А вот ремонт дорог и тротуаров вызвал вопросы.

- В первую очередь, хромает качество вновь уложенного асфальта. На новом полотне уже идет выкрашивание и появилось множество поперечных трещин. Есть реальная опасность, что такой пористый асфальт довольно быстро разрушится и придет в негодность, - отмечают активисты.

Особенно большие претензии по качеству асфальта у общественников возникли к подрядной организации «Домстрой». Во дворе по улице Хользунова подрядчик уже полностью переложил асфальт и обещал исправить недостатки в остальных.

Замечания передали в мэрию.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Время вперед: волгоградцы, не забудьте перевести стрелки
Ротор готовится удивить Тамбов в Волгограде
Юные волгоградки взяли «бронзу» на чемпионате мира по хип-хопу
В Волгограде фастфуды оштрафовали за нарушение гигиены на 270 тысяч рублей
В Астраханской области шесть человек заболели проказой
Волгоградцев приглашают в бесплатную велошколу
С 29 октября закрывают три маршрута волгоградского речного трамвая
Волгоградцев ждут три дня без дождя и сильный ветер
27 октября отопление должно быть во всех домах Волгограда
На западе Волгограда дотла выгорела маршрутка
В Волгограде иномарка сбила коляску с младенцем
Страшное ДТП в Волгограде: погиб пятилетний ребенок
В Волгограде мошенники приглашают стариков получить доплату в Пенсионном фонде
Волгоградские библиотеки получат 1,3 миллиона рублей на новые книги
Под Астраханью грузовик съехал с парома в реку: пассажир утонул