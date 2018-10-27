Юные волгоградки взяли «бронзу» на чемпионате мира по хип-хопу

СЕГОДНЯ 18:05 2018-10-27T18:33:55+03:00

Семь девчонок из коллектива «Панда» обошли тридцать три команды со всего мира

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Победа волгоградского коллектива «Панда» на чемпионате мира 2018 еще раз доказала, что наша школа фитнесс-аэробики - одна из сильнейших. Семь юных девчонок оказались в числе лидеров по направлению хип-хоп на международных соревнованиях, которые проходили в голландском Лейдене. Они завоевали заслуженную «бронзу».

Наши «пандочки» выступают пока еще в юношеском (или, как его еще называют, кадетском) первенстве среди участников от 7 до 13 лет. В прошлом году, там же в Голландии, они заняли обидное четвертое место. Поэтому в этом году ехали только за медалью. И таки взошли на мировой подиум.

За победу в этом чемпионате бились 35 команд со всего мира. Волгоградки уверенно дошли до финала, где чуть-чуть уступили только своим соотечественницам "FUNKY MONKEYS" из Красноярска и хозяевам турнира - голландкам.

Бронзовые медали мирового чемпионата завоевали семь «пандочек»: Елизавета Агаркова, Ульяна Смирнова, Эльза Варакина, Софья Шашурина, Ангелина Дьяченко Анфиса Безмогорычная и Майя Лунева.