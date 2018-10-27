В Волгограде фастфуды оштрафовали за нарушение гигиены на 270 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:02 2018-10-27T17:02:18+03:00

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Стремительный темп городской жизни подтолкнул к распространению в Волгограде заведений быстрого питания. Кушаем на бегу часто не задумываясь о качестве такой пищи. А зря. Вот сотрудники регионального Роспотребнадзора проверили 17 фастфудов и нашли в них массу нарушений. Причем не просто недочеты, а зачастую грубые нарушения санитарно-гигиенических норм. Такие как грязная кухня, отсутствие места для мытья и обработки рук поваров, нарушение условий мытья посуды и кухонного инвентаря, о правилах маркировки продуктов вообще знают лишь немногие, а кое-где даже допустили на кухню сотрудников с признаками гнойничковых заболеваний. С готовой продукцией тоже не все хорошо: из 74 проб три не соответствуют требованиям по микробиологическим показателям. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в Роспотребнадзоре.

- По фактам выявленных нарушений на юрлиц, предпринимателей и должностных лиц вынесли 21 постановление в виде штрафов на сумму 145 500 рублей. 5 материалов об админнарушениях направлены в суд на приостановление деятельности, по ним нарушители еще оштрафованы на 125 тысяч рублей, - сообщили в ведомстве.

Волгоградцы, если у вас есть сомнения на счет качества продукции в заведении быстрого питания, вы можете отправить жалобу в региональный Роспотребнадзор по адресу: info@34.rospotrebnadzor.ru, либо оставить обращение на сайте ведомства в разделе «Обращения граждан».