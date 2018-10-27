В Астраханской области шесть человек заболели проказой

СЕГОДНЯ 16:33 2018-10-27T16:34:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Виктор Дуйко - директор Научно-исследовательского института по изучению лепры, расположенного в Астрахани, бьет тревогу: в регионе растет число больных проказой. Он даже направил официальное обращение министру здравоохранения РФ с просьбой оказать содействие в работе учреждения в связи с напряженной ситуацией. В письме он приводит печальную статистику: за минувшие два года в регионе зафиксировано шесть новых случаев заболевания лепрой, и один рецидив.

- В четырех случаях имело место поздняя диагностика. Больные долго лечились в кожвендиспансерах, пока им не поставили правильный диагноз. Вот только слишком поздно, - констатирует Дуйко. - Средний возраст больных - 70 лет. Астраханская область остается самым значимым очагом лепры в России, здесь проживают 60% всех, состоящих на учете больных.

По словам директора НИИ основные очаги проказы сосредоточены в Камызякском, Володарском и Икрянинском районах.