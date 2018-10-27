Волгоградцев приглашают в бесплатную велошколу

СЕГОДНЯ 15:16 2018-10-27T15:16:21+03:00

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В это воскресенье, 28 октября, велоактивисты Волгограда запускают в городе первую бесплатную велошколу. Это будут курсы вождения, только для велосипедистов – с теорией и практикой. Первое занятие пройдет в пойме реки Царицы на площади у интерактивного музея «Россия – моя история» с 10.30 до 13 часов. Обучение – бесплатное для всех желающих, кто хочет научиться управлять велосипедом. Но только от 18 лет и старше. Занятия будут проводить велоактивисты. 28 октября учить волгоградцев будут Михаил Соломонов и Павел Двухвацкий.

- Мы давно об этом думали и решили больше не откладывать запуск велошколы в Волгограде, - рассказал «КП-Волгоград» Михаил Соломонов. - Велосипеды мы предоставим. Кроме практики будет и теория, занятия рассчитаны на аудиторию 18+, на тех, кто вообще не умеет ездить на велосипеде. Практика будет проходить в разных местах города.

В планах сделать такие занятия регулярными. Но расписания работы велошколы пока нет. Так что не упустите шанс исполнить детскую мечту уже в это воскресенье. Запись по телефону – (8442) 56-42-45. Учтите, количество мест ограничено. Ведь занятия практически индивидуальные.

- Кому-то нужно несколько занятий, а кто то за 10 минут может научиться, - говорит Михаил. - По-разному бывает, здесь все очень индивидуально.

Главное, это желание. Хотите? Приходите.