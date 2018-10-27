С 29 октября закрывают три маршрута волгоградского речного трамвая

СЕГОДНЯ 15:15 2018-10-27T15:28:13+03:00

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Пассажирский речпорт Волгограда переходит на осенний график работы. В связи с этим часть маршрутов закроют до весны, часть изменят расписание. В частности с 29 октября приостановят работу три маршрута.

С понедельника не будут курсировать следующие теплоходы: «Обувная фабрика - остров Сарпинский», «Красноармейск - Вязовая Грива», «Тулака - остров Сарпинский».

Чуть позже - с 19 ноября - перестанут ходить и теплоходы по маршруту «Волгоград - Островная». Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе Волгоградского пассажирского порта.

Также напоминают, что с 28 октября Волгоградская область переходит в третий часовой пояс (МСК +1). Стрелки переведут в два часа ночи. И уже в воскресенье все речные трамвайчики будут ходить по местному времени. Так что не забудьте перевести стрелки!

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