Волгоградцев ждут три дня без дождя и сильный ветер

СЕГОДНЯ 14:13 2018-10-27T14:13:49+03:00

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Волгоградцев в ближайшие три дня ждет теплая погода без дождя. Правда, расслабиться и полностью насладиться осенними теплыми деньками не даст сильный ветер. В субботу днем, 27 октября, воздух прогреется лишь до +9...+11°С. Ночью похолодает до +4...+6ºС, а уже воскресенье, 28 октября, встретит нас теплом. По прогнозу Волгоградского ЦГМС, на градуснике будет +15...+17°С. Но порывы холодного ветра будут достигать 18 м/с.

В понедельник. 29 октября, осадков синоптики также не прогнозируют. Ночью температура опустится до +8...+10ºС, а днем будет +16...+18°С. Во вторник, 30 октября, также будет ветрено. Ночью и днем на градуснике разницы температур практически не будет: +6...+10°С.

В Волгоградской области в эти дни местами будет опускаться туман, пройдут кратковременные дожди. Порывы ветра будут достигать 21 м/с. А ночью местами подморозит до -3ºС.