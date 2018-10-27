27 октября отопление должно быть во всех домах Волгограда

СЕГОДНЯ 13:23 2018-10-27T13:23:07+03:00

Если батареи в вашем доме все еще холодные, сначала позвоните в свою УК или ТСЖ. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Если в вашей квартире батареи еще холодные, звоните в свою управляющую организацию

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В субботу, 27 октября 2018, тепло должно поступать во все жилые дома Волгограда, а также в детсады, школы, поликлиники, больницы и прочие учреждения. Глава Волгограда Виталий Лихачев подписал постановление о начале отопительного сезона с 22 октября. У коммунальщиков было пять дней на отладку системы и регулировку сетей. Они прошли и теперь батареи в домах волгоградцев должны быть горячими.

Если в вашей квартире батареи к субботе так и не нагрелись, в первую очередь обращайтесь в свою управляющую компанию или ТСЖ.

- Ресурсоснабжающая организация осуществляет подачу теплоносителя до ввода на общедомовые сети, - поясняют «Концессии теплоснабжения» Обслуживающая организация по заявкам собственников должна оперативно провести отладку системы внутри дома.

В Волжском отопительный сезон стартовал с 24 октября и тепло во все дома должно поступать к понедельнику.

Куда жаловаться на холодные батареи?

«Горячие линии» по вопросам отопления работают в Волгограде - (8442) 33-63-84 и 33-63-92 (ежедневно с 8.00 до 20.00), центральная диспетчерская «Концессии теплоснабжения» - (8442) 26-47-06; в Волжском – (8443) 41-33-33 (с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00), в областном комитете ЖКХ - (8442) 37-52-29 (круглосуточно).