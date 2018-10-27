На западе Волгограда дотла выгорела маршрутка

СЕГОДНЯ 11:57 2018-10-27T13:35:01+03:00

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Волгоградским пожарным 26 октября дважды при шлось выезжать на вызов на улицу Краснополянскую в Дзержинском районе. D начале девятого вечера на Краснополянской заполыхала маршрутка №56. Она стояла пустая рядом с рынком у торгового центра. Пожарные приехали на вызов в считанные минуты. Но огонь распространялся очень быстро. По словам очевидцев, водитель не стал пытаться потушить микроавтобус самостоятельно.

К моменту приезда пожарных в автомобиле Peugeot Boxer 2012 года выпуска полыхала вся обшивка салона. Спустя 13 минут после вызова огонь потушили, но маршрутка выгорела дотла.

- Погибших и пострадавших нет, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе главного управления МЧС по региону. - Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

А несколькими часами раньше, в начале пятого вечера сигнал о ЧП поступил из жилой четырехэтажки – в одной из квартир пламя охватило комнату. Как потом выяснилось, загорелись вещи из-за детской шалости. Пожарные справились с огнем за 18 минут. К счастью, никто не пострадал.