В Волгограде иномарка сбила коляску с младенцем

СЕГОДНЯ 10:32 2018-10-27T13:35:20+03:00

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Женщина с трехмесячным ребенком пострадали в ДТП в Краснооктябрьском районе Волгограда. Происшествие случилось около четырех часов вечера 26 октября на перекрестке улиц Богунской и Еременко. Младенец ехал не в машине, а в обычной малышковой коляске, которую везла его мама по пешеходному переходу. В это время 32-летний водитель за рулем «Ниссан Кашкай» поворачивал налево с улицы Богунской на Вторую продольную магистраль. По предварительным данным, мужчина двигался на «зеленый» сигнал светофора, но не уступил дорогу женщине с коляской. В итоге и коляска, и мама с малышом оказались под колесами иномарки. Сейчас они под присмотром медиков.

- В результате ДТП 31-летняя женщина и ее 3-месячный ребенок поучили ушибы. С места происшествия их доставили в больницу, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе главного управления МВД России по региону.

А около полуночи на Красном произошло страшное ДТП, в котором погиб 5-летний мальчик. Его мама и ее 11-летний брат в больнице.