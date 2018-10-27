Страшное ДТП в Волгограде: погиб пятилетний ребенок

СЕГОДНЯ 10:06 2018-10-27T15:49:18+03:00

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Пятилетний мальчик погиб в страшной аварии, которая случилась в ночь с пятницы на субботу на улице Менделеева в Краснооктябрьском районе Волгограда. «Лада Калина» вылетела на обочину, опрокинулась и врезалась в железную трубу. За рулем была мама мальчика. В машине также был 11-летний брат женщины. Сейчас оба они в больнице.

- Страшно было видеть такую картину, груда искореженного металла, бездыханное тельце и убивающийся горем отец, - говорят очевидцы. - Не дай бог кому такое пережить.

По предварительным данным, которые сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального главка МВД, в начале двенадцатого ночи 26 октября женщина ехала с семьей на «Лада Калина» по улице Менделеева в сторону Третьей продольной. За мостом в сторону «шайбы» машина наехала на бордюр, ее занесло. Затем «Калина» вылетела в кювет и перевернулась, а затем еще врезалась в указательный щит и железную трубу. За рулем была 27-летняя врач-педиатр. Права она получила совсем недавно.

В тот же день на Красном под колеса иномарки попала женщина с коляской, в которой находился ее трехмесячный сын.