2018-10-26T22:31:17+03:00
Общество

В Волгограде мошенники приглашают стариков получить доплату в Пенсионном фонде

Ложную информацию распространяют через WhatsApp
Екатерина МАЛИНИНА
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На какие только хитрости не идут мошенники, чтобы получить деньги или информацию, благодаря которой опять-таки можно нажиться. Правда, пока непонятна цель аферистов, которые от имени Пенсионного фонда по Волгоградской области присылают продвинутым пенсионером со смартфонами голосовое сообщения в WhatsApp. В них они не просят назвать номер банковской карты или пин-код от нее и даже не пытаются продать ненужные товар. Мошенники предлагают прийти в ближайшее отделение ПФР и получить положенную прибавку к пенсии в 720 рублей.

Представители ПФР официально уведомляет о том, что никаких сообщений учреждение не рассылало и прибавку не назначало. Возможно, кто-то пытается считать данные с телефона во время прослушивания аудиофайла. А может, просто кто-то решил подшутить над Пенсионным фондом. Но в данном случае, шутка, скорее, обидит пенсионеров, а не фонд.

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