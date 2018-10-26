Волгоградские библиотеки получат 1,3 миллиона рублей на новые книги

СЕГОДНЯ 18:31 2018-10-26T18:31:45+03:00

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Волгоградские библиотеки и детские школы искусств в этом году получат 1,3 миллиона рублей субсидии из региональной казны на пополнение книжного фонда. Такое решение поддержали волгоградские парламентарии.

Кроме того, из бюджета выделили субсидии на подключение библиотек к интернету и открытие электронных читальных залов.

- Библиотеки должны идти в ногу со временем. И вообще развитие человека напрямую связано с книгами, какие он читает, – депутат регионального парламента считает Иван Мордвинцев. - А секции и кружки в школах искусств дают ребенку раскрыть свои таланты и способности, что в дальнейшем повлияет на выборе профессии. Понимая это, и были заложены средства из бюджета на развитие этих учреждений.

С этой целью еще 360 тысяч рублей выделили из бюджета для детских школ искусств на приобретение новых музыкальных инструментов. Деньги получат школы Городищенского, Кумылженского, Михайловского, Новоаннинского, Среднеахтубинского и Суровикинского районов.