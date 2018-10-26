2018-10-26T17:45:57+03:00
Происшествия

Под Астраханью грузовик съехал с парома в реку: пассажир утонул

Находившийся в салоне мужчина не доплыл до берега
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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На месте ЧП работают водолазы. Фото: УМВД России по Астраханской области.На месте ЧП работают водолазы. Фото: УМВД России по Астраханской области.
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Грузовая «Газель» на полном ходу вылетела с берега на паром и «нырнула» в реку Енотаевка в Астраханской области. ЧП случилось днем 26 октября в Енотаевском районе. Мужчина, находившийся в салоне грузовика, не смог доплыть до берега и утонул.

По словам полицейских, мужчины из села Восток на грузовой «Газели» отправились в село Косика за водой. В машине было двое. Один – 24-летний владелец бахчи, второй – трудившийся у него работник из Узбекистана. Когда грузовик подъехал к берегу, водитель попытался его остановить, но не смог - отказали тормоза. В итоге, пролетев через паром, «Газель» ушла под воду примерно в двадцати метрах от берега Енотаевки.

Астраханец смог не только самостоятельно выбраться из затонувшего автомобиля, но и помог своему пассажиру. А когда мужчина доплыл до берега, стало ясно, что 21-летний иностранец утонул.

- На месте происшествия сейчас работают следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции и МЧС. Водолазы ведут поиски тела погибшего, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе УМВД России по Астраханской области.

Полиция начала процессуальную проверку.

Мужчина утонул метрах в двадцати от берега. Фото: УМВД России по Астраханской области.

Мужчина утонул метрах в двадцати от берега. Фото: УМВД России по Астраханской области.

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