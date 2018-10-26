2018-10-26T18:24:44+03:00
Общество

У стадиона «Нефтяник» в Волгограде зацветет магония и акация

Озеленение Волгограда идет полным ходом
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Могонии, акации, рябины, дерн – более 60 деревьев уже высадили в Советском района возле стадиона «Нефтяник». А улица Василевского станет еще зеленей и краше на 90 деревьев. Благодаря предприятию «Горпитомник» 3000 саженцев будет высажено в Центральном, Советском и Тракторозаводском районах Волгограда

В сентябре уже высадили вдоль Набережной по Нулевой Продольной рябины, клены, магнолии - более 350 деревьев. Озеленили и Советский район. Здесь тоже весной зацветут миндаль, сирень и барбарисы - более 100 саженцев! Все сорта подобраны специально для нашего климата. Высаживают такие деревья, которые хорошо очищают воздух и защищают от пыли и ветра.

Впереди еще много работы. Этой осенью планируется еще 400 деревьев высадить только в Тракторозаводском районе. Озеленение Волгограда этим не ограничится. Обновляются зеленые зоны и в парках города. Так в парке «Сказка» уже высаживают молодые деревья.

Особое внимание уделяют системам автономного полива зеленых зон, и только после того, как эта система проведена – начинается высадка деревьев. А их за последний год высажено 96 тысяч.

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