Полиция Волгограда поймала 16-летнего грабителя таксиста

СЕГОДНЯ 15:28 2018-10-26T15:28:23+03:00

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Пять дней понадобилось сотрудникам угрозыска регионального Главка, чтобы найти преступника, который ограбил таксиста.

Это произошло 19 котября на улице Рихарда Зорге. В полицию пришел таксист и рассказал, что его ограбил какой-то малолетка. Он приехал по вызову, вышел из машины, в этот момент к нему подошел подросток. Приблизившись вплотную незнакомец вдруг достал нож и угрожая забрал у таксиста 1500 рублей и сотовый телефон. И был таков.

25 октября, по горячим следам, грабителя задержали. Им оказался 16-летний учащийся 1 курса одного из волгоградских училищ. Об этом "КП-Волгоград" рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Сегодня с задержаным работают правоохранители. Не исключают, что это не единственное ограбление, которое совершил малолетний преступник. Материалы, собранные в отношении подростка, переданы в следственные органы.