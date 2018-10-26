2018-10-26T13:49:59+03:00
Общество

28 октября к матчу на «Волгоград Арене» пустят дополнительные электрички

Не забудьте в этот день перевести часы
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Электрички подвезут болельщиков к стадиону и развезут после матча по домам.Электрички подвезут болельщиков к стадиону и развезут после матча по домам.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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В воскресенье, 28 октября в Волгограде вновь состоится футбольный праздник: «Ротор» принимает у себя лидера турнира Олимп-Первенство - ФНЛ ФК «Тамбов». Игра пройдет на «Волгоград Арене». Поддержать любимую команду наверняка придут тысячи преданных болельщиков. А значит, понадобится дополнительный общественный транспорт для подвоза людей к стадиону и развоза их по домам. Для этого Привдж назначила две дополнительные электрички на этот день.

В частности, добавлены в расписание:

- электричка № 6328 сообщением Шпалопропитка – Краснооктябрьская

Со станции Шпалопропитка отправится в 13:24, на Мамаев Курган прибывает в 14:45. На станцию Краснооктябрьскую поезд придет в 14:55;

и электричка № 6317 Краснооктябрьская – Шпалопропитка

Отправление со станции Краснооктябрьская в 18:53, на Мамаев Курган - в 19:04. Прибытие на конечную станцию Шпалопропитка - в 20:10.

Начало футбольного матча - в 16.00.

Напоминаем, что в 2 часа ночи 28 октября волгоградцам надо перевести стрелки на час вперед! Расписание электричек изменится в соответствии с переходом Волгоградской области в третью часовую зону.

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