2018-10-26T13:05:30+03:00
Общество

В Волгограде застройщика наказали за лишние этажи в высотке

Пока руководитель строительной компании отделался предупреждением
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Сотрудники волгоградского Роспотребнадзора наказали предприимчивого застройщика за самоуправство. Речь идет о компании ООО «Авангард-инвест», которая строит в Волгограде высотный жилой дом. Вопреки первоначальному проекту дома застройщик в ходе работ решил увеличить высоту здания - достроив пару этажей сверху.

И хотя компания разместила соответствующую информацию на своем сайте жк-досааф.рф и зарегистрировала данный договор в Росреестре, сотрудники Роспотребнадзора посчитали, что это нарушает права потребителей.

- Данный пункт договора противоречит федеральному законодательству, - поясняют "КП-Волгоград" в ведомстве.

В итоге они привлекли руководителя компании-застройщика по статье 14,8 Админкодекса. Правда, пока в виде предупреждения. Он с таким решением не согласился и обжаловал постановление об административном наказании в суде. Но суд встал на сторону Роспотребнадзора, еще раз признав вину руководителя.

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