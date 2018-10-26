2018-10-26T12:29:59+03:00
Происшествия

Преподавателю Волжского вуза грозит восемь лет колонии за взятки

Завкафедры брала деньги от студентов за хорошие отметки
Наталья ГЛАЗУНОВА
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На скамье подсудимых оказалась 39-летняя волжанка, которая возглавляла кафедру «Экономика и менеджмент» в одном из вузов Волжского. Ее обвиняют в получении взяток.

По данным следствия, преподаватель неоднократно брала от студентов деньги за выставление им хороших отметок. По крайней мере, следователи СУ СК по Волгоградской области насчитали шесть таких эпизодов. Деньги брала как лично, так и через посредника. Суммы варьировались от 4,5 до 20 тысяч рублей.

Во время получения очередной взятки ее и поймали сотрудники волжского ОЭБиПК УМВД России.

Свою вину преподаватель отрицать не стала и полностью созналась. Но ответственности ей уже не избежать. Прокуратура утвердила ей обвинительное заключение и передала дело в суд.

Волжанке грозит до 8 лет лишения свободы.

- Уголовное преследование в отношении студентов, дававших взятки, и посредника прекращено в связи с деятельным раскаянием, - уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

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